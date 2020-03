Commercio, i dati ISTAT per il 2019

Il settore del commercio ha fatto registrare unnel 2019, specie per ciò che concerne il commercio elettronico. A dirlo sono i dati raccolti ed elaborati dall’ISTAT, l’Istituto Nazionale di Statistica. In linea generale, l’ambito delle vendite al dettaglio è cresciuto del +0.8%, un valore decisamente più alto rispetto al 2018, che si attestava solo sul +0.1%. Dunque, un segnale di decisa accelerata che fa ben sperare in un incremento economico costante.

Se da una parte i piccoli negozi hanno subito una lieve inflessione pari al -0.7% in alcune parti dell’anno, in altre, complici anche le festività e le vendite promozionali stagionali, hanno visto aumentare i propri introiti in fase altalenante fra lo +0.5% e lo +0.9%. Più stabile e costanti le vendite della grande distribuzione, che vanta una crescita del +1.4%. Chi va decisamente bene nel settore alimentare sono, invece, i discount, con vendite pari al +4.5%.

Grande successo per le vendite online: secondo i dati ISTAT, il commercio elettronico nel 2019 ha avuto un significativo aumento del +18.4%, un risultato non da poco e decisamente notevole, non privo di oneri al pari della tradizionale vendita al dettaglio.

Infatti, esattamente come ogni azienda offline, anche gli e-commerce devono seguire la legislazione e la fiscalità del Paese in cui vi è la sede legale, operando in modo corretto e gestendo la fatturazione in maniera precisa e aderente alle normative vigenti. La necessità di operare attraverso un software di fatturazione elettronica come Fatture in Cloud è, dunque, un requisito necessario per chi gestisce un e-commerce in Italia, anzi, soprattutto per chi lavora con il commercio digitale e ha l’inevitabile necessità di snellire ogni processo in maniera semplice e funzionale.

