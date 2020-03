Coronavirus, Lucera: sindaco Tutolo: “Famiglie in quarantena stanno bene”

, 06 marzo 2020. “Intanto una bella notizia. La prima famiglia messa in quarantena è da questa mattina uscita. Non hanno avuto alcun disturbo e stanno benissimo. Io chiedo loro scusa per la restrizione preventiva imposta ma hanno con intelligenza capito che gli interessi della Comunità erano prevalenti ed hanno collaborato. Li ringrazio di cuore., anche per loro è tutto ok, stanno benissimo e ringrazio anche loro della comprensione e collaborazione. La terza famiglia sarà libera dopodomani e godono di ottima salute anch’essi. Volevo con questo annuncio tranquillizzarvi. Vi auguro una buona serata”.

Lo scrive il sindaco di Lucera Antonio Tutolo sui social.