Coronavirus a Peschici, sindaco: “Chiederò funerali in forma strettamente privata”

Il sindaco di Peschici dopo aver appreso la notizia della morte del pensionato nell'ospedale di San Giovanni Rotondo, con molta probabilità a causa del coronavirus (si attende la conferma dall'Istituto superiore di sanità), ha messo in moto la macchina della Protezione Civile non nuova ad emergenze, sempre brillantemente superate in passato dopo l'incendio del 2007 e l'alluvione del 2014. "Tuttavia – ribadisce a Rete Gargano – si tratta di un caso isolato, già da tempo alle prese con gravi patologie di base. A Peschici la vita continua normalmente, non c'è nessunissimo problema, la città è aperta e come al solito accogliente. Chiederò alle autorità competenti di non far svolgere funerali pubblici ma solo in forma strettamente privata. Non ci sarà un secondo caso san Marco in Lamis".