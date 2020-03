Coronavirus, Gatta: “Ai Riuniti di Foggia padiglione pressoché’ pronto e mai aperto”

Giandiego Gatta

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale,di Forza Italia.“C’è un nuovo padiglione degli Ospedali Riuniti di Foggia: ultramoderno e tecnologico. È pronto da oltre un anno, durante il quale è stata più volte annunciata un’imminente apertura (l’ultima iniziativa-fantasma: “4 passi con Emiliano” per dare l’impressione che il lavoro fosse al termine). Inaugurazione mai avvenuta!

Non ci aspettiamo, come accade in Cina, realizzazioni di ospedali in pochi giorni, ma rinviare per anni aperture di strutture pressoché pronte è uno sperpero incalcolabile ed un grave danno per la collettività. Tra qualche giorno, i pazienti affetti da Coronavirus nella provincia di Foggia saranno ricoverati nel reparto di pneumologia dell’ospedale “D’Avanzo”, costituendo anche un rischio per le persone che frequentano il nosocomio e per gli altri pazienti ricoverati. Il presidente Emiliano deve dare delle spiegazioni: il tutto è avvenuto per incomprensibili ritardi della Regione nel completamento degli ultimi lavori. Non è un momento per fare polemica, ci vuole unità, ma bisogna anche prendere atto di ciò che si è seminato per la collettività. Il nostro contributo vuol essere uno stimolo a prendere impegni, questa volta concreti e non elettoralistici, per l’inaugurazione della struttura in tempi brevissimi”.