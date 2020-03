Covid-19, commerciante di Manfredonia “Colpisce soprattutto noi, non solo dipendenti e docenti..”

Coronavirus

, 06 marzo 2020. “Anche noi abbiamo paura del, anche noi abbiamo figli e mogli da proteggere, ma non possiamo prenderci il lusso di rimanere a casa”. E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il sig. Emiliano, commerciante di Manfredonia.

Il testo. “Carissima redazione di StatoQuotidiano.it, sto notando sempre più articoli sui disagi del coronavirus sugli ambulanti, ma nessuno su noi commercianti di Manfredonia. Gli ambulanti sicuramente meritano tutte le attenzioni che la sua testata giornalistica gli sta dando, ma non pensa che un minimo di attenzione noi commercianti di Manfredonia la meritiamo? Sono 5 giorni che nelle nostre attività non entra neanche il postino, o meglio, per la paura la posta la infila sotto la porta. Il Governo vara ogni giorno aiuti per i dipendenti statali e non, aiuti per le mamme che con la chiusura delle scuole non possono lavorare, aiuti di ogni genere, ma nessun aiuto per noi povere partite IVA, noi che realmente ogni giorno appena apriamo al pubblico le nostre attività abbiamo SPESE; noi che da anni dobbiamo combattere con la vendita on line, mercati settimanali, AMAZON,EBAY,ZALANDO, e chi più ne a più ne metta, ma purtroppo noi non meritiamo attenzioni, noi siamo EVASORI, siamo ricchi perché rubiamo, non paghiamo le tasse, non facciamo gli scontrini. Siamo la rovina dell’Italia… invece le posso garantire che noi siamo il cuore lavorativo dell’Italia, senza il piccolo commercio l’Italia muore, senza noi commercianti Manfredonia sarebbe spenta. Anche noi abbiamo paura del Coronavirus, anche noi abbiamo figli e mogli da proteggere, ma non possiamo prenderci il lusso di rimanere a casa. Confido nella sua testata giornalistica per far capire ai nostri concittadini che ora bisogna tutti insieme risollevare le sorti del commercio Manfredoniano”.