Covid-19. Da San Giovanni Rotondo “Proroga versamento I e II rata tassa rifiuti”

, 06 marzo 2020. “Ilè uno dei settori destinati a risentire maggiormente dell’emergenza Covid-19, date le misure dei singoli Paesi per limitare il contagio e i timori dei viaggiatori nel visitare zone considerate a rischio. Vista l’emergenza nazionale di queste settimane che sta provocando un notevole danno economico alle strutture commerciali e ricettive del nostro Comune e tenuto conto del protrarsi delle misure restrittive di cautela sanitaria, occorre mettere in atto interventi per far fronte ad una situazione di criticità economica che proseguirà per mesi., rimanendo invariate le successive, aventi scadenza il 30/09/2020 e 30/11/2020. Come previsto dalla legge, saranno inviati a tutti i contribuenti in tempo utile i modelli di pagamento”.

Lo dice in una nota l’Assessore al Bilancio del Comune di San Giovanni Rotondo, Antonella Tenace.