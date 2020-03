Foggia. Cangelli a Longo “C’è trasparenza nelle procedure di affidamento”

Foggia, 06 marzo 2020. “In merito alla nota giunta dal consigliere comunale Bruno Longo, in ordine alla carenza di personale con funzioni apicali in seno a Palazzo di Città e alle modalità di affidamento delle gare d’appalto al Comune di Foggia mi preme precisare che: all’indomani delle elezioni comunali del 2014, abbiamo messo in campo una serie di azioni per potenziare i principi di legalità di trasparenza e di concorsualità in settori delicati delle procedure di gara al fine di tenere ben distanti i tentativi delle organizzazioni criminali che potessero creare ingerenze all’interno della Pubblica Amministrazione. I Prefetti che si sono susseguiti nella provincia di Foggia hanno controllato l’attività amministrativa di tutti i Comuni della Capitanata con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, con alcune interdittive antimafia che hanno riguardato aziende che si sono aggiudicate gare ed appalti ben prima del mandato consiliare targato Franco Landella”.

Lo dichiara l’assessore ai Contratti e Appalti del Comune di Foggia, Sergio Cangelli, rispetto alla nota del consigliere comunale Bruno Longo.

“Il tema della legalità e della trasparenza non possano costituire terreno di contrapposizione politica, ma debbano costituire la precondizione di un’azione comune, senza alcun distinguo per cui deve essere valutata positivamente ogni proposta tesa a rafforzare la meritoria attività delle istituzioni di ogni livello nella lotta alla criminalità nel nostro territorio. Tornando alle problematiche sollevate dal consigliere, per quanto riguarda la carenza di personale, è noto allo stesso dott. Longo, per averlo evidenziato nella sua missiva, come il “decreto salva-enti” impedisca di procedere a nuove assunzioni fino al 2022. Ciononostante, a fronte dei notevoli risultati ottenuti in termini di contenimento della spesa durante questi anni, si è aperta la possibilità di derogare a questo divieto, cosa che, come lo stesso consigliere ha evidenziato nella sua nota, questa amministrazione sta facendo attraverso il nuovo piano triennale del fabbisogno del personale, che prevede in una prima fase il ricorso a contratti triennali per funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.110 del TUEL e alla trasformazioni dei contratti part time in contratti full time, e in una seconda fase a procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato. In ordine alle conseguenze di siffatta situazione sulle procedure di gara dell’Ente, e più in generale alle esigenze di trasparenza nell’affidamento degli appalti pubblici, va sottolineato, ma ancora una volta lo ha già fatto il consigliere Longo, che il Comune di Foggia abbia adottato, con delibera di giunta n.114 del 2 ottobre 2019, un Regolamento che consente ai dirigenti di altre pubbliche amministrazioni di far parte delle commissioni gara indette da questo Ente e le cui spese sono poste a carico dei soggetti aggiudicatari”.

“Ci tengo, tuttavia, a rassicurare il Dott. Longo che questo non è l’unico strumento posto in essere dall’Amministrazione per garantire la trasparenza nelle procedure di affidamento: il Comune di Foggia, infatti, sin dal 2018, ovvero da quando è vigente il sistema delle gare telematiche, obbliga i partecipanti, senza che ciò sia previsto dalla legge, a depositare le offerte tecniche e le offerte economiche in due di distinti momenti, in modo da garantire fino all’apertura delle buste la segretezza delle stesse. Si ribadisce ancora una volta, come del resto sostenuto dal Dott. Longo nella scorsa consiliatura, avendo bocciato la mozione che ne chiedeva l’istituzione, che non si ritiene a tal fine utile lo strumento della Stazione Unica Appaltante, che, come sostenuto dallo stesso Dott. Cantone, si è rilevato inefficace soprattutto per gli enti di medio-grandi dimensioni a causa della notevole dilatazione dei tempi di conclusione delle procedure di gara”. “Questo Ente, è il caso di specificarlo, sempre dal 2018, ha concluso circa 150 gare per un affidamento di circa 50 milioni di euro, di cui solo un 10% ha generato contenziosi, dei quali solo due hanno visto l’Ente soccombere. In ogni caso, già alla fine della scorsa consiliatura, abbiamo chiesto alla Prefettura di attivare un tavolo tecnico per la predisposizione di un protocollo per la legalità nelle procedure di appalto; nel mese di settembre del 2019, poi, con la emissione delle interdittive antimafia da parte della stessa Prefettura, le interlocuzioni con l’Ente hanno riguardato maggiormente le problematiche connesse ai servizi gestiti dalle società colpite da interdittiva, sia sotto il profilo dell’interesse pubblico che sotto il profilo della tutela dei livelli occupazionali”.

“In merito, invece, al diritto di iniziativa dei consiglieri comunali, non può che ritenersi auspicabile un sollecito all’ANAC affinché individui e proponga nuovi strumenti di garanzia e trasparenza che integrino quelli già adottati dall’Ente, anche attraverso atti generali come linee guida o la istituzione dell’Albo Nazionale dei Commissari di gara. Una cosa è certa: questa Amministrazione non farà mai ricorso alla prassi consolidata delle somme urgenze nell’affidamento dei lavori, che hanno letteralmente prosciugato le risorse economiche del Comune di Foggia, costringendo l’Ente a ricorre al “salva-enti” per scongiurare il dissesto finanziario.Del resto, questa prassi è nota al consigliere Longo, che, durante la sua attività di assessore comunale, a causa di una di queste somme urgenze ha dovuto subire addirittura una condanna a risarcire per oltre cinquecentomila euro una ditta appaltatrice, che oggi, attraverso il suo curatore fallimentare, chiede analoga condanna nei confronti del Comune di Foggia”.