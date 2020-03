Foggia, Covid-19: attivate da Amiu operazioni di sanificazione

Foggia

Nelle immagini alcuni momenti delle operazioni di sanificazione degli uomini dell’Unità Operativa di Foggia dell’AMIU Puglia

, 06 marzo 2020. Hanno preso il via e sono state attivate le operazioni di sanificazione ‘indoor/outdoor’ nei siti della città di Foggia secondo le coordinate contenute nello stesso protocollo di sanificazione.. L’agente patogeno è un RNA virus, nello specifico “(+)ssRNA virus”. Sono in vigore una serie di disposizioni per contenere il diffondersi dei contagi e sono note a tutti le disposizioni impartite a vari livelli istituzionali per l’attivazione di azioni finalizzate alla sanificazione sia in ambienti interni che esterni. Relativamente alle modalità di sanificazione di ambienti interni è necessario approntare in ambienti di lavoro, di incontro o comunque soggetti alla più o meno persistente popolazione residenziale, interventi di sanificazione da effettuarsi con micro atomizzatori atti all’aspersione, utilizzando formulati diversi da optare a seconda delle caratteristiche di efficacia e del contesto operativo.

Sarebbe consigliabile che gli interventi venissero effettuati ad intervalli regolari di 48h e nel frattempo venissero potenziati gli interventi di pulizia ordinaria con particolare attenzione alla pulizia delle superfici soggette a contatto continuo e multiplo. Diverse le modalità di sanificazione di ambienti esterni. Nel caso specifico, per ambiente esterno si intende l’area urbana con particolare attenzione a tutti i luoghi in genere affollati o soggetti diversamente al transito e/o limitrofi alle strutture pubbliche, sanitarie, scuole, uffici, stazioni, parcheggi, luoghi di ritrovo all’aperto, ecc.. Qui è necessario effettuare lavaggi stradali e dei marciapiedi, mediante utilizzo di idranti, mezzi lavastrade o aspersori di vario tipo per la sanificazione delle pavimentazioni di piazze ed aree affollate, di scalinate esterne di uffici ed enti soggetti a traffico pedonale continuo, nonché in tutte le aree cittadine nelle quali è possibile che si possano realizzare condizioni di diffusione dell’infezione. Formulati e prodotti sanificanti. Si precisa che le operazioni di sanificazione e gli annessi protocolli operativi sono garantiti utilizzando personale adeguatamente formato, coordinato ed in possesso di tutti i dpi necessari all’espletamento delle operazioni di sanificazione. Viene analizzato attentamente il contesto in cui operare e l’utilizzo di uno o più formulati contemporaneamente al fine di garantire la perfetta efficacia della sanificazione.

– Formulato a base di Sali quaternari di ammonio in soluzione acquosa tra lo 0.5% e il 3%

– Ipoclorito di sodio in soluzione acquosa tra il 2% e il 5%

– Alcool etilico in soluzione acquosa al 60%

– Perossido di idrogeno in soluzione acquosa al 5%

Sono utilizzabili altri formulati con azione antivirale e antibatterica a seconda della disponibilità tenendo presente delle caratteristiche specifiche dell’agente patogeno e la specifica attinenza del sanificate.