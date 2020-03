Foggia, via Telesforo: si lancia dal 4° piano. Inutili i soccorsi

Foggia

, 06 marzo 2020. Oggi pomeriggio, verso le 17, agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia, sono intervenuti in Via Telesforo per segnalazione della sala operativa perché una donna si era lanciata dal 4° piano della propria abitazione. Lache aveva quasi 60 anni, viveva in casa con la madre anziana e soffriva di crisi depressive, assumendo farmaci per curare la condizione psichica. Gli agenti richiedevano l’intervento del medico legale che ne constatava il decesso.