Gatta “Cis Capitanata: avviata 13 gare, 4 riguardano l’Ente Provincia”

. ll Presidente Conte ha dato il via libera a 13 gare, nell’ambito del contratto di sviluppo per la Capitanata, per un valore di oltre 68,4 milioni di euro. Il Presidente Giuseppe Conte, accompagnato dall’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, ha dato il via alla prima gara del CIS Capitanata, inaugurando così la sessione dedicata alla provincia di Foggia nella piattaforma di gare e appalti di Invitalia. Delle 13 gare avviate: tre sono per affidamento di lavori e le altre dieci di progettazione, prima, e nella fase successiva, di affidamento lavori. Il Presidente della Provincia,ha dichiarato: “Davvero una grande soddisfazione, in un momento tanto delicato per tutta la Nazione. Interventi sulle infrastrutture, investimenti economici nel turismo, nella cultura e nel settore industriale, che si attendevano da tanto tempo. Inizia così un percorso compiuto e strutturato che avrà un importante impatto sull’economia del territorio,”.

La Provincia di Foggia è presente con le gare relative ai seguenti interventi:

Completamento sistemazione funzionale SP 141 Delle Saline, ex SS 159, II Lotto, per un importo di € 9.000.000,00 – gara di servizi di servizi di ingegneria e architettura;

Sistema dei Musei (Museo della storia e della Tecnologia Agricolo Industriale _ Istituto Tecnico industriale Altamura Da Vinci), per un importo di € 1.000.000,00 – gara di servizi di ingegneria e architettura;

Viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano: Completamento sistemazione funzionale della SP 77 Rivolese ex SS545, per un importo di € 30.000.000,00 – gara di servizi di ingegneria e di architettura;

Valorizzazione della laguna di Varano: ripristino e ammodernamento SP 42, per un importo di € 1.500.000,00 – gara per affidamento lavori.

Le altre gare riguardano “Stupor Mundi”, a Lucera; il mercato ortofrutticolo e Palazzo d’Avalos, a Foggia; il parcheggio Siponto e slow tourism, a Manfredonia; la Panoramica nord a Monte Santangelo ; le vetrine del Gargano, a San Marco in Lamis; il villaggio dei pescatori alle Isole Tremiti e la viabilita’ esterna rurale a Stornarella. Dopo il lavoro propedeutico della Provincia, è stata avviata la fase attuativa del CIS Capitanata, nel cui ambito Invitalia S.p.A. riveste il ruolo di Soggetto Attuatore, responsabile, in qualità di Centrale di Committenza, delle procedure di appalto per la realizzazione delle opere. Gli operatori economici interessati possono iscriversi all’ALBO FORNITORI dal sito di Invitalia: https://gareappalti.invitalia.it/

Le informazioni utili all’iscrizione sono disponibili anche sul sito internet di Invitalia S.p.A., all’indirizzo https://vendor.i-faber.com/invitalia/login, che conduce anche al Manuale per l’iscrizione, al link https://vendor.i-faber.com/invitalia/resources/files/Albo_fornitori_e_commissari_Invitalia.zip