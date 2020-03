I dettagli del ricorso in Cassazione di Angelo e Napoleone Cera

contro l’ordinanza del 06/11/2019 del Tribunale del riesame di Bari

Ad oggi sia Angelo che Napoleone Cera sono liberi, dopo la revoca della misura

. “Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, essendo stata, nelle more, revocata la misura cautelare applicata al ricorrente “. Così in una sentenza di recente pubblicazione (udienza: 18.02.2020) la Corte di Cassazione di Roma, in merito ai ricorsi diche, “il reato di cui al capo A), originariamente contestato come tentata concussione in concorso, in tentata induzione indebita in concorso“, “aveva confermato l’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Foggia il 14 ottobre 2019” perchè “l’ex esponente politico dell’UDC ed ex parlamentare, in concorso il figlio Napoleone, consigliere regionale della Regione Puglia, aveva tentato di indurre i vertici del Consorzio per la Bonifica della Capitanata ad assumere Zuccaro Antonio ed altri soggetti segnalati, nonostante l’ente non avesse necessità di dipendenti con le qualifiche dei soggetti segnalati, minacciando che il figlio avrebbe riproposto l’emendamento, presentato in Commissione Bilancio e ritirato nel dicembre 2018, dannoso per le sorti dell’ente, in quanto avrebbe comportato il passaggio delle funzioni irrigue all’Acquedotto Pugliese spa ed il trasferimento del personale”.

“La gravità indiziaria – ha riportato la Cassazione – è stata desunta da intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni rese dai vertici del Consorzio, ritenute dimostrative delle pressioni esercitate dall’indagato e dal figlio per indurre gli organi apicali del consorzio ad assecondare le loro richieste, strumentalizzando i poteri di consigliere regionale di Napoleone Cera e minacciando l’adozione di provvedimenti legislativi, che avrebbero privato il Consorzio di una funzione essenziale: tentativo non riuscito per la resistenza opposta dai vertici dell’ente”. “Ravvisando la sussistenza del pericolo di reiterazione, il Tribunale del Riesame aveva ritenuto idonea a fronteggiarlo la misura applicata”.

Le motivazioni del ricorso presentato dai legali di Angelo Cera. Contro l’ordinanza del Riesame di Bari avevano proposto ricorso i difensori di Angelo e Napoleone Cera. Nel primo caso (Angelo), i difensori ne avevano chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: “1.1 violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del delitto di tentata induzione indebita”. “Il Tribunale ha ritenuto sovrapponibili le condotte del ricorrente e del figlio, che invece, vanno distinte per diversità di ruoli e differenza di condotte, dovendo, in primo luogo, evidenziarsi che il ricorrente non ha alcun ruolo istituzionale, sicché non può essergli ascritto alcun contributo causale nella presentazione dell’emendamento, che segna l’inizio della contestazione, venendo in rilievo solo comportamenti successivi, a partire dal febbraio 2019, epoca di inizio delle intercettazioni. Il Tribunale non ha tenuto conto delle deduzioni difensive relativamente al significato ambivalente delle conversazioni intercettate né ha considerato che: non vi sono contatti tra l’indagato e le persone offese; le conversazioni indicate nell’ordinanza avvenivano tra il ricorrente e soggetti non identificati presso la segreteria politica del partito; le affermazioni del ricorrente in tale contesto sono millanterie, come dallo stesso ammesso nell’interrogatorio, al fine di rassicurare gli elettori, pur essendo conscio di non poter soddisfare le esigenze di tutti gli istanti; la conferma di tale assunto, proveniente dal messaggio inviato dal figlio alla madre (“mamma, papà in segreteria dice solo cazzate”), non è stata valorizzata dal Tribunale, sebbene alle promesse ed ai riferimenti all’attività legislativa del figlio, risultanti dalle intercettazioni, non faceva seguito alcun incontro o contatto con le persone offese, con conseguente mancanza di prova della complessiva attività di induzione dell’indagato“.

“2.2 violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla idoneità degli atti e alla specifica condotta del ricorrente nonché illogicità della motivazione inrelazione alla ritenuta idoneità dell’emendamento a produrre conseguenze pregiudizievoli per il Consorzio”. “Il Tribunale – hanno sostenuto i legali di Angelo Cera – ha valorizzato la frase pronunciata dal ricorrente nel corso dell’incontro con il Nardella, che non è idonea ad integrare il tentativo di induzione, in quanto erroneamente il Tribunale fa riferimento alla presentazione dell’emendamento, rilevante per la posizione del figlio del ricorrente, ma non per quest’ultimo, al quale sono riferibili solo le millanterie intercettate, rimaste confinate nella sua segreteria. Il Tribunale non ha considerato che la mera presentazione dell’emendamento non era idonea a cagionare danni ai vertici del consorzio, dovendo essere prima approvata in commissione e, se approvata, avrebbe determinato la sottoposizione dello stesso a verifica dei criteri di economicità ed efficienza dei servizi e, solo in caso di valutazione negativa da parte della Giunta Regionale, la sezione irrigazione sarebbe passata a AQP spa: anziché considerare l’idoneità oggettiva dell’atto a produrre conseguenze negative per il consorzio e condizionare le persone offese, il Tribunale l’ha ancorata alla percezione delle stesse”. “Contraddittoriamente il Tribunale dà atto della circostanza che prima della presentazione dell’emendamento era stata approvata la controriforma dei Consorzi (di segno opposto all’emendamento Crea), ma non ne trae la conclusione che l’emendamento era di fatto non ripresentabile ed omette di valutare la concreta inidoneità intimidatoria dell’avvertimento rivolto dal ricorrente al Nardella nel marzo 2019″. “Sul punto – osservano i legali di Angelo Cera – si è trascurato che anche i vertici del consorzio erano consapevoli dell’oggettiva impossibilità che l’emendamento fosse ripresentato e approvato; che la minaccia non fu specifica né vi fu alcun riferimento all’assunzione dello Zuccaro, ma solo una espressione generica e indeterminata, riferita ad “atteggiamenti contrari in altre sedi”, sicché le caratteristiche concrete della condotta del ricorrente sono inidonee ad integrare il tentativo di induzione indebita contestato.

Altra motivazione per l’annullamento dell’ordinanza del Riesame: “2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione, connesso all’uso distorto del potere politico del figlio, per avere il Tribunale fondato la prognosi negativa anche su fatti per i quali il giudice ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonché sull’incarico politico del figlio e sulla trama di rapporti intessuti, in assenza di elementi concreti ed attuali, trascurando che l’ultimo ed unico contatto tra il ricorrente e le persone risale al marzo 2019. Anche in punto di adeguatezza non si è considerato né il clamore mediatico né il tempo trascorso in stato di detenzione”.

In seguito, Angelo Cera, con atto pervenuto in data 17 febbraio 2020, aveva dichiarato di rinunciare all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, allegando il provvedimento con il quale in data 22 gennaio 2020 il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello proposto, ha revocato la misura degli arresti domiciliari.

Per il ricorso di Napoleone Cera, i legali avevano proposto ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Riesame, chiedondone l’annullamento per i seguenti motivi: 1.1 violazione di legge in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del delitto di tentata induzione indebita per mancanza di contributo concorsuale del ricorrente e non configurabilità del reato. “Il Tribunale avrebbe ritenuto sovrapponibili le condotte del ricorrente e del padre ed attribuito alle stesse identica efficienza causale, trascurando che il ricorrente era spesso costretto a sostenere le millanterie del genitore dinanzi all’elettorato per non screditarlo, come emerge dalle quattro conversazioni intercettate e soprattutto, dal messaggio inviato dal ricorrente alla madre per segnalare il comportamento del padre, del tutto trascurato nell’ordinanza”.

“Si sostiene che la proposizione e il ritiro dell’emendamento della legge regionale n.1/2017 nella seduta del 18 dicembre 2018 costituisce legittimo esercizio delle prerogative legislative del ricorrente e non adesione ai propositi paterni, idonea a configurare il concorso nel reato“. “Il Tribunale – sostengono i legali di Napoleone Cera – non avrebbe considerato che il ritiro dell’emendamento fu dovuto sia all’intervento del Del Mastro, Presidente della Coldiretti di San Marco in Lamis, sia alla proposta di riforma dei Consorzi di bonifica, già calendarizzata e depositata due mesi prima, di segno opposto all’emendamento, che ne sconsigliava la presentazione, anzi, ne rendeva certo il ritiro, come riferito dallo stesso Presidente del Consorzio per averlo appreso dall’assessore regionale: se quindi, l’emendamento non era utilmente riproponibile, viene meno l’oggetto dell’abuso induttivo e dimostra che il riferimento alla sparizione dei consorzi in una conversazione intercettata era solo una millanteria per spalleggiare la politica paterna dinanzi all’elettorato. Mancano, inoltre, contatti con le persone offese, ad eccezione di una telefonata con il Santoro, nella quale si prospetta di ripresentare l’emendamento, ma non si parla dell’assunzione di Zuccaro, sicché manca sia l’esercizio di pressioni sulla persona offesa, sia l’oggetto dell’abuso, sia l’indebita utilità pretesa, non rilevando le richieste di assunzione dello Zuccaro avvenute in epoca precedente al periodo considerato nell’imputazione. Si sostiene pertanto, che il colloquio indicato non costituisce una forma di persuasione o di pressione per condizionare le persone offese”.

“Manca altresì, l’idoneità degli atti – sostengono i legali del ricorrente, Napoleone Cera – in quanto l’emendamento non avrebbe comportato la soppressione del Consorzio, ma la sottoposizione dello stesso a criteri di economicità ed efficienza e, solo in caso di violazione di detti criteri, il trasferimento delle funzioni irrigue all’AQP, sicché l’atto non aveva idonea efficacia intimidatoria tale da integrare il tentativo punibile”.

Ancora, chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Riesame di Bari per: “2.2 violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione, per avere il Tribunale fondato la prognosi negativa anche su fatti per i quali il giudice ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonché sull’incarico politico del ricorrente, in assenza di elementi concreti ed attuali, trascurando che nelle more la misura cautelare è stata sostituita con quella dell’obbligo di dimora nel comune di residenza”.

Con atto pervenuto in data 17 febbraio 2020 a firma congiunta del difensore e del ricorrente, Napoleone Cera ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. Come pubblicato da StatoQuotidiano.it, allo stesso Napoleone è stata revocata anche la misura cautelare dell’obbligo di dimora – nel Comune di San Marco in Lamis – , dopo provvedimento a firma del G.i.p. Armando Dello Iacovo.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it