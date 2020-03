Liliana Iadarola, consigliere comunale, ex leghista, passa a Fdi

consigliere comunale eletto nella Lega con 600 voti, passa in Fratelli d’Italia. Indipendente da agosto scorso, aveva ufficializzato l’addio al partito di Salvini il 3 settembre in consiglio comunale senza spiegare i motivi di questa decisione. Dopo alcuni mesi sceglie il gruppo diche a Palazzo di città ora è costituito da 5 rappresentanti, tanti quanti quella di Forza Italia. Il sindaco ieri ha revocato l’assessorato a, genero di(Fdi) destandone la reazione. Di quanto avvenuto si parlerà in conferenza stampa, come pure dell’adesione di Iadarola nel partito della Meloni. Forse nello stesso giorno, mentre Longo si prepara, come sembra, alla campagna per le regionali cui, certamente, Iadarola non è interessata.