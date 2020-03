Lucera, bomba ad attività in via Porta Foggia: bisogna intervenire

, 06 marzo 2020. “Alla luce dell’atto intimidatorio che ha colpito un’attività commerciale in via Porta Foggia a Lucera, la scorsa notte e per la seconda volta nel giro di pochi giorni, chiediamo un tavolo permanente sulle legalità, aperto a tutti gli attori istituzionali, politici nonché alle associazioni, per elaborare progetti che possano essere di supporto alle attività che vedono”.

E’ quanto afferma Raffaele Iannantuoni, coordinatore lucerino di Italia in Comune che prosegue: “E’ altresì necessario implementare il numero di unità delle Forze dell’Ordine affinché meglio si possa pattugliare un territorio che, negli ultimi 20 giorni, ha registrato ben tre attentati esplosivi in danno di due attività commerciali, una di queste, appunto, colpita per ben due volte. Esprimendo solidarietà alle vittime di questi atti intimidatori – conclude Iannantuoni – auspichiamo risposte concrete e rapide da parte degli organi preposti che possano liberare commercianti e cittadini lucerini dallo stato di profondo turbamento che li attanaglia in questo momento”.