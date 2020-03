Matera, ecco il Manifesto neofuturista della Pagnotta

Movimento della Pagnotta

, 06 marzo 2020. Si è riunito a Matera il “” presieduto da Michele Di Gioia. Oltre ad aver gustato l’eccezionale menu offerto dalla casa si sono elencati gli obiettivi immediati da raggiungere per la salvezza del Pianeta. L’avv.ha magistralmente letto e interpretato il Manifesto neofuturista della, mentre Michele Sellitri ha delineato in sintesi gli obiettivi: “amore per se stessi”, “per quello che si mangia” e “per quello che si respira”.

Ecco di seguito il testo integrale del Manifesto neofuturista della Pagnotta:

1. “Il presente documento rappresenta la conclamazione dell’importanza della “pagnotta”

per il nutrimento e la salvezza dell’uomo e del pianeta.

Nel pane la cristallizzazione delle sostanze cosmiche avviene

secondo la legge di Triamazikanno, e le tre forze sante di questa sacra legge sono

rappresentate dalle sostanze di tre fonti relativamente indipendenti:

La santa affermazione, o principio attivo, è rappresentata dall’acqua;

La santa negazione, o principio passivo, rappresentata dalla farina;

La santa conciliazione, o principio neutralizzante, rappresentata dal fuoco.

(Gurdjeff )

2.Laudato si’, mi’ signore, per sor aqua,

la quale è molto utile et umile et preziosa et casta.

Laudato si’, mi signore, per frate focu,

per lo quale ennallumini la nocte:

ed è bello et iocundo et forte.

Laudato si’, mi signore, per sora nostra madre terra,

la quale ne sustenta et governa,

et produce diversi fructi con coloriti flori et herba“(San Francesco D’Assisi).

3.Pertanto, alla luce dei comportamenti, oggi deplorevoli dell’uomo, nei confronti di questi tre elementi fondamentali per la sua sussistenza, a gran voce e uniti nell’intento di salvare il pianeta dichiariamo oggi nel terzo millennio dopo Cristo:

“Laudato sii, Signore, per nostra madre “acqua”.

Laudato sii, Signore, per nostro padre “fuoco”.

Laudato sii, Signore, per nostra madre “terra””, (Nuria).