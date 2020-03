“Nonostante il Covid19 la Puglia non molla”

è stato pubblicato su Facebook il video “”, un progetto realizzato dall’ agenzia di comunicazione Promostudio, supportata da Musicaeparole srl, che inneggia alla positività in un momento così particolare vissuto dall’intera Nazione. “Vogliamo essere vicini a tutte le attività – ha spiegato il dott. Riccardo Stillavato, tra gli ideatori del video – che per l’effetto Covid19 incontrano e incontreranno giornalmente grandi difficoltà e addirittura non potranno lavorare per via delle restrizioni e dei decreti. Vogliamo dare un messaggio positivo e di speranza”. In questo lavoro, scorci emozionanti del tacco d’Italia si alternano a immagini di gente sorridente che si diverti durante eventi organizzati nello stesso territorio, inserendo anche le tradizioni, la storia e i prodotti di una regione baciata dal sole, qual’è appunto la Puglia. Il rischio del contagio comporta, ha inevitabilmente trasmesso paura e psicosi. Ma ciò non ferma però la positività e la determinazione del popolo pugliese e la voglia di andare avanti con il sorriso.

“Questa idea è nata dalla telefonata tra due amici, me dell’agenzia di comunicazione Promostudio e Francesco Musto di Musicaeparole, specializzata nel mondo della notte. Abbiamo notato entrambi che nei social network, con i quali lavoriamo e cerchiamo di utilizzare con rispetto e per diffondere messaggi positivi, la fiducia è venuta a mancare. Ma noi siamo la Puglia che non molla!”.