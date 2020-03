Operatori 118 “Emiliano oggi siamo indispensabili, domani ti ricorderai di noi?”

, 06 marzo 2029. “In queste ore siamo impegnati a fronteggiare una situazione che sta mettendo a dura prova l’intera nazione: cittadini e tutto il settore sanitario quali medici, infermieri, personale ospedaliero, 118. Siamo tutti sulla stessa barca. Siamo un solo corpo e una sola anima, proprio come vogliono politica e dirigenti che sono costantemente impegnati a gestire la situazione ‘coronavirus’ nelle stanze dei bottoni”. Lo dicono in una nota inviata aalcuni operatori del 118 della Provincia di Foggia.

“La stragrande maggioranza di noi che lavora sulle ambulanze 118 vive queste ore con apprensione e diligentemente svolge il proprio compito responsabilmente e con grande senso del dovere. Questi uomini e donne hanno un volto, una famiglia e una vita di sogni e speranze. Ma come spesso accade nella nostra variopinta Italia c’è chi è contrattualizzato, chi lavora a partita IVA (come gli infermieri professionali), con un contratto, anche ibrido, con associazioni di volontariato e chi è volontario (e percepisce un misero buono pasto) ma garantisce, proprio in queste ore, stabilità e continuità al sistema sanitario pugliese.

Eroi senza nome??? FANTASMI???”.

“Caro Presidente Emiliano oggi dici che siamo indispensabili per il sistema, speriamo che domani ti ricorderai di tutti noi: autisti-soccorritori, infermieri professionali a partita IVA e soccorritori che rischiano in prima persona nella battaglia contro questo virus. Il lavoro è dignità, il lavoro è vita! Tutti noi meritiamo l’internalizzazione”, concludono.