Riuniti Foggia. Coronavirus: sospensione di attività ambulatoriali

Foggia

nuove misure organizzative

resteranno sospese fino al 23 marzo 2020

attività ambulatoriale in regime istituzionale ad eccezione delle prestazioni indifferibili e/o con carattere di urgenza e delle prestazioni per pazienti oncologici .

, 06 marzo 2020. Sono state decise dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggiaper contribuire a contenere la diffusione del coronavirus e per ottimizzare l’impiego di personale sanitario in relazione a questa priorità del momento. La prima attenzione riguarda gli accessi alle strutture sanitarie: ladegli ambulatori verrà regolamentata in modo da ridurre un affollamento. Pertanto, al fine di mettere in campo tutte le migliori misure precauzionali,le seguenti attività:

Gli utenti in possesso di una prenotazione in tale intervallo di tempo verranno ricontattati e riprogrammati nella prima data utile.

prestazioni prenotate in attività libero professionale. a partire dal 10 marzo attività del Centro Unico Prelievi ad eccezione delle prestazioni indifferibili e/o aventi carattere di urgenza e per pazienti oncologici .

Ai cittadini che devono prenotare visite ed esami specialistici si chiede la massima collaborazione al fine di evitare di affollare le sale d’attesa degli Sportelli Unici-CUP, è opportuno utilizzare il numero unico prenotazioni 800.466.222 oppure i servizi on line presenti sul sito web del Policlinico di Foggia. Non verrà applicata la sanzione a tutti coloro che dal 9 al 23 marzo non eseguano la prestazione ambulatoriale prenotata (visite o esami), considerata la cogenza della presente disposizione. Si ricorda infine che, come previsto dalle ultime disposizione nazionali e regionali a tutela precauzionale delle persone ricoverate, sono state introdotte misure che limitano l’accesso dei visitatori alle aree di degenza dell’Ospedale; in tutti questi luoghi è ammessa possibilmente una persona per paziente al giorno nella sola fascia oraria 18:00/19:00. All’esterno dell’Ospedale di Foggia è stato allestito un Posto medico avanzato di pre- triage dove le persone con sintomi (febbre, raffreddore, tosse) vengono sottoposte a triage e poi, se necessario, assegnate in sicurezza ai reparti ospedalieri. I cittadini sono invitati alla massima collaborazione e a recarsi presso il Policlinico Riuniti di Foggia solo se strettamente necessario, al fine di limitare le possibilità di contagio.