San Severo, mercato giornaliero trasferito in via temporanea

San Severo, 06 marzo 2020. Con Ordinanza n. 57 in data 04/03/2020 il Sindaco avv. Francesco Miglio ha disposto un’importante novità che riguarda l’area mercatale di Piazza Allegato, chiusa da giorno 11 marzo a seguito di altra precedente Ordinanza (n.49 del 02/03/2020, a firma del Dirigente Area VI – Servizio Viabilità ing. Benedetto Di Lullo) per lo stato di diffuso ammaloramento della pavimentazione. Il Sindaco Miglio ha conseguentemente disposto il trasferimento temporaneo del mercato giornaliero, attualmente allocato in Piazza Allegato, in Via Salvemini, nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Due Giugno fino al termine delle corsie laterali, previo adeguamento alle norme in materia igienico-sanitaria.

Il trasferimento dovrà essere attuato a far data da mercoledì 11 marzo, assicurando che gli operatori titolari dei posteggi del mercato possano espletare regolarmente le proprie attività commerciali, nonché provvedendo alla sistemazione adeguata dei posteggi assegnati agli operatori commerciali del mercato settimanale.

Con tale ordinanza è stato ribadito che ciascun operatore dovrà mantenere costantemente pulita l’area occupata in via temporanea, lasciando quotidianamente l’intera area in perfette condizioni, senza che vengano arrecati danni alla pavimentazione, ai marciapiedi, alle strutture e al materiale concesso, pena il ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni. Quanto a Piazza Allegato con l’Ordinanza n.49 del 02/03/2020 è stata disposta la creazione di appositi percorsi pedonali al fine di garantire l’accesso alle proprietà e agli esercizi frontisti, nonché per consentire il solo transito pedonale utile all’attraversamento in sicurezza di Piazza Luigi Allegato; la messa in sicurezza degli spazi pericolosi, previa loro individuazione e delimitazione, nonché la predisposizione di specifica progettualità finalizzata alla rifunzionalizzazione della piazza in oggetto.