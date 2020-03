The Lancet “COVID-19 ha origine naturale, genesi sconosciuta, come origine geografica”

ANSA . ( XINHUA ) – PECHINO, 6 MAR – Le origini del nuovo coronavirus sono ancora sconosciute, ma sono comunque naturali, e il luogo d’origine dell’epidemia potrebbe non coincidere con il suo epicentro.

1 – COVID-19 ha un’origine naturale. Lo attesta la prestigiosa rivista medica mondiale The Lancet, che in una nota online respinge le affermazioni secondo cui la COVID-19 non avrebbe una genesi naturale e condanna le teorie cospirazionistiche che la collegano a fantomatiche “armi biologiche”. Scienziati di diversi Paesi hanno analizzato i genomi dell’agente causale e “concludono in modo schiacciante che questo coronavirus ha avuto origine nella fauna selvatica, così come molti altri agenti patogeni emergenti”, si legge nella nota. I 27 esperti sanitari hanno affermato che “la condivisione rapida, aperta e trasparente dei dati su questa epidemia è ora minacciata da voci e disinformazione sulle sue origini”. 2 – L’origine della COVID-19 è ancora sconosciuta e non è necessariamente localizzata in Cina. Lo pneumologo di fama internazionale Zhong Nanshan conferma che l’epidemia è apparsa per la prima volta in Cina, ma non è necessariamente nata in Cina. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aveva chiarito in diverse occasioni che il ricorso alla denominazione COVID-19 per il nuovo coronavirus intendeva evitare l’uso di altri nomi che possono essere stigmatizzanti, come quelli basati sulla collocazione geografica. Secondo un rapporto quotidiano dell’organizzazione dell’ONU, la diffusione del virus è una questione globale e il lavoro per rintracciarne la fonte è ancora in corso. (SEGUE).