Covid, Puglia gialla ma Bari e Taranto rischiano l’arancione

Bari, 06/03/2021 – (repubblica)Da lunedì 8 marzo la Puglia potrà passare ancora una settimana in zona gialla. Ma quella che dovrebbe essere una buona notizia, in realtà preoccupa tantissimo i vertici regionali. A cominciare dal governatore Michele Emiliano e dall’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco. Allarmano soprattutto i dati di questa settimana, che evidenziano un’impennata di contagi in particolare nelle province di Bari e Taranto. Da qui la possibilità che la Regione possa portare per il momento proprio queste due province in zona arancione. Il motivo è semplice: quei dati che tengono tutta la Puglia ancora nella fascia gialla non potrebbero essere più ingannevoli perché i parametri con cui si calcolano quelle fasce di rischio, a cominciare dall’indice Rt, forniscono una fotografia della situazione epidemiologica di una settimana fa. Un tempo dannatamente lungo con la variante inglese ormai predominante. Ecco perché ieri sera lo stesso Lopalco si è confrontato con il governatore Emiliano e il capo dipartimento Salute, Vito Montanaro, per capire il da farsi. È emersa la possibilità che nelle prossime ore la Regione possa comunicare al ministero della Salute la volontà di trasformare le città, se non le intere province di Bari e Taranto, zone arancioni. La decisione verrà presa entro oggi. (repubblica)