Covid Puglia, Lopalco “Bari arancione? Decideremo lunedì”

Bari, 06/03/2021 – (repubblica) Nessuna decisione, per ora. Tutta la Puglia resta in zona gialla per la prossima settimana, comprese le province di Bari e Taranto sulle quali si ipotizzava un passaggio in zona arancione. Ma è una decisione temporanea. La Regione vuole prendere tempo e soprattutto attendere tra lunedì e martedì l’arrivo dell’analisi dei dati di questa settimana per capire cosa fare.

“Nel caso in cui si supererà la soglia dei 250 contagi per 100mila abitanti attiveremo qualche misura” fa sapere l’assessore regionale alla Salute, Pierluigi Lopalco, che monitora costantemente l’andamento del contagio.

Questo perché la classificazione della Puglia in zona gialla anche per la prossima settimana non fa affatto stare tranquillo l’epidemiologo prestato alla politica. I dati in possesso della Regione raccontano una realtà molto più preoccupante, con la variante inglese che fa letteralmente galoppare i contagi soprattutto nelle province di Bari e Taranto. (repubblica)