d’Arienzo (Avviso Pubblico): “Proiettili a Miglio, non restiamo indifferenti”

Ancora una minaccia rivolta al Sindaco di San Severo, Francesco Miglio, al quale nei giorni scorsi ignoti hanno inviato, presso la sede del Comune, un plico contenente tre proiettili di arma da fuoco.

Avviso Pubblico, nell’esprimere la più sentita vicinanza e solidarietà al Sindaco del Comune di San Severo, Francesco Miglio e a tutta l’amministrazione comunale, auspica che le Forze dell’ordine facciano luce in tempi rapidi sulla vicenda, assicurando i responsabili alla giustizia.

“In questi mesi, quasi ogni settimana, un sindaco pugliese viene intimidito – ha dichiarato il coordinatore regionale di Avviso Pubblico, Pierpaolo d’Arienzo, Sindaco di Monte Sant’Angelo – Minacciare un amministratore locale significa colpire un’intera comunità. Avviso Pubblico continuerà a stare al fianco, come ha sempre fatto, di tutti gli amministratori locali che con impegno, passione e onestà continuano ad esercitare il proprio mandato per difendere il bene comune”.

“Certi che neanche questa volta il Sindaco Miglio si farà intimidire da questo ennesimo episodio – conclude d’Arienzo – chiediamo a tutta la comunità di non restare indifferenti a questi episodi ma di sostenere, ancora di più, il lavoro quotidiano che l’Amministrazione sta portando avanti, affinché mai venga meno la possibilità per un amministratore locale di esercitare il proprio mandato senza indebite pressioni, in un ambito di sana democrazia”.