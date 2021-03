Di Mauro nuovo presidente di Confindustria, De Leonadis: “Buon lavoro”

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis.

“Esprimo il più sincero apprezzamento per la nomina di Giancarlo Francesco Dimauro come nuovo presidente di Confindustria Foggia”.

“I migliori auguri di buon lavoro, in una fase storica particolarmente delicata per le drammatiche ripercussioni dell’emergenza Covid-19 anche sull’economia, e con il rilancio e la crescita del nostro territorio che non possono prescindere dal ruolo propulsivo delle imprese e dal contributo delle associazioni di categoria, da energie, professionalità e risorse preziose e necessarie. E un doveroso ringraziamento al suo predecessore Gianni Rotice per l’impegno profuso”.