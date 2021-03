Foggia, blitz anticovid nel quartiere Ferrovia: assembramenti e multe

Foggia, 06/03/2021 – Live. Blitz in corso da parte della polizia locale in via Podgora e quartiere Ferrovia a Foggia. Diversi equipaggi della polizia locale stanno rastrellando la zona Diverse le persone e veicoli controllati. Gli agenti stanno procedendo al sequestro di alcuni veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. Non stanno mancando i verbali per assembramenti ed altre violazioni alle norme anticovid e verbali al codice della strada.