Foggia. I Giovani Democratici in tour tra le Periferie

Foggia, 06 marzo 2021. Sempre attivi e propositivi i Giovani Democratici per farsì che la Capitanata e il Capoluogo Dauno possano volare “a ali spianate”. Come? Attraverso il recupero delle periferie e dei luoghi simbolo della città.

Prossima tappa del “Tour delle Periferie”, “Casa per casa, Strada per Strada”: il Teatro Mediterraneo” e d’intorni. Una risorsa, trampolino di lancio per “generazioni vecchie e nuove”, momento di aggregazione sociale, unione e non divisione, che per lo più è ricordato solo in campagna elettorale, resta “senza nome” ormai chiuso al pubblico da circa dieci anni, in una grave situazione di degrado urbano.

Il Segretario dei Giovani Democratici, poco più che diciottenne, sempre pronto a mettersi in gioco, Gabriele Cela: “Desideriamo portare all’attenzione dell’Assessore Regionale alla Cultura on. Massimo Bray e dell’on. Dario Franceschini, Ministro per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo nel governo appena conclusosi dell’on. Giuseppe Conte e in quello in corso del Presidente del Consiglio dei ministri on. Mario Draghi, passaggio da non sottovalutare, segno di continuità attenta, puntuale e premurosa del lavoro sin qui svolto, la condizione in cui versa uno degli anfiteatri più grandi del Mezzogiorno. Condividiamo quanto diceva il critico d’arte Philippe Daverio: “sono ancora convinto che la cultura salverà il mondo”. Alla nostra città serve una rivoluzione culturale.

È compito di ogni cittadino, tassello dopo tassello, con i “suoi” piccoli gesti di ogni giorno, contribuire a realizzare “questo grande mosaico” chiamato cultura.

Il futuro di Foggia e di chi la ama, dipende da tutti noi”.