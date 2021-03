“M24A-ET: “Next generatione EU: è ora che tutti i Comuni della Capitanata si facciano sentire”

Foggia, 06 marzo 2021. Da quando si è costituito il Movimento per l’Equità Territoriale sta conducendo una battaglia culturale e politica con l’obiettivo di vedere le popolazioni ed i sistemi produttivi del Mezzogiorno e le aree interne trattati in modo equo rispetto alle altre zone d’Italia. Si esige, dallo Stato e dalle altre Istituzioni, di rendere effettivo ciò che la Costituzione italiana prevede nella sua formulazione a partire dal principio di equità contenuto nell’art. 3 comma 2.

L’attenzione del M24A-ET, fondato dallo scrittore Pino Aprile, si è rivolta in particolare alla mancata e non corretta applicazione della L. 42/2009 detta “Calderoli”, in tema di sperequazione nei servizi e di effetti negativi dell’applicazione del meccanismo della spesa storica, nella distribuzione di risorse ai Comuni o, ad esempio, nell’iniquo riparto dei Fondi nella sanità.

L’azione non si limita solo in questi ambiti. Altri due segmenti di azione sono il divario degli investimenti pubblici e la ripartizione della spesa pubblica tra Mezzogiorno ed il resto del Paese e, da circa un anno, anche sul Next Generation EU e sulla sua ripartizione in Italia, per la quale sono stati redatti documenti e studi al riguardo che hanno trovato riscontro e convergenza anche in Svimez, Eurispes, Fondazione Visentini per citarne solo alcune. L’Italia è il primo beneficiario del Next Generation EU o come scrivono in molti, il Recovery Fund, con 209 miliardi di euro assegnati.

I criteri di ripartizione hanno tenuto presente fattori come la popolazione, l’inverso del reddito procapite, il tasso di disoccupazione, ecc.. Il Mezzogiorno ha pesato molto con i suoi dati nella determinazione complessiva della quota italiana, visto che ha il reddito procapite fra i più bassi d’Europa, la disoccupazione fra le più alte ……..peggio anche dei Paesi europei più periferici.

In questa cornice nazionale di “insufficienza” c’è anche chi sta peggio e chi meno. La provincia di Foggia, purtroppo si colloca tra quelle con i dati peggiori d’Italia. In alcuni è la peggiore. Quindi la logica, le documentazioni ufficiali, gli accordi come il NGEU e gli studi suggeriscono che il territorio della nostra provincia dovrebbe essere uno dei destinatari del Recovery Fund più attenzionato.

La domanda è: sta accadendo? E se non sta accadendo ci chiediamo come Movimento per l’Equità Territoriale M24A-ET, visto che la Provincia di Foggia pur sollecitata più volte, anche con PEC, non ha mai risposto in merito, se i nostri Sindaci e i Consessi comunali lo sanno, se stanno facendo qualcosa, se fanno sistema, se si fanno sentire, se hanno idee, se puntano i piedi.

A noi in Capitanata e nel Mezzogiorno manca tantissimo, dalla sanità agli asili nido, dalle strade ai ritardi per gli uccelli migratori sui raddoppi ferroviari e quelli immotivati e reiterati, accolti come successi sulla stazione AV senza il collegamento ferroviario dell’aeroporto e di voli aerei per far crescere turismo e l’accessibilità, dalle pari opportunità all’inclusione di genere e di territorio, ecc.

Occorre sottolineare che i nostri Sindaci e i Consiglieri comunali spesso sono soli, perché i partiti nazionali a cui fanno riferimento sono poco attenti ai bisogno della cd. “bassa Italia”.

“Il Movimento per l’Equità Territoriale non ci sta a rimanere inerme di fronte allo scippo che stanno architettando ai nostri danni a livello nazionale – affermano Pasquale Cataneo e Raffaele Cariglia rispettivamente responsabile cittadini e provinciale di M24A-ET- stiamo chiedendo ed aiutando i Sindaci del Sud ad unirsi, per far sentire la voce di chi ha più diritti di tutti nell’assegnazione delle risorse, fornendo loro anche strumenti programmatici.”

Nei giorni scorsi il M24A-ET ha inviato, a mezzo PEC, a tutti i Sindaci e, tramite i Presidenti, ai Consigli comunali dell’intera Capitanata le proposte in merito invitando, se convinti a condividerne visione prospettata, a portarle avanti insieme, in quanto utili e necessarie per la nostra popolazione e territorio che, essendo così indietro, non possono perdere quest’ultimo treno!

Finora, in pochissimi giorni, 146 sindaci del Sud (alcuni della Capitanata) l’hanno compreso ed hanno aderito all’ispirata iniziativa. I primi atti sono stati presentati in Parlamento.

L’intera Capitanata non può mancare! Sindaci e Consigli comunali di Capitanata Vi invitiamo ad aderire. Con preghiera di pubblicazione e diffusione

Allegato n. 1 di seguito l’elenco dei Comuni e Sindaci che hanno aderito:

Acate – Giovanni Di Natale

Acquappesa – Francesco Tripicchio

Acquaviva delle Fonti – Davide Carlucci

Adelfia – Giuseppe Cosola

Alberobello – Michele Longo

Aliminusa – Michele Panzarella

Aprigliano – Alessandro Porco

Belvedere Spinello – Rosario Macrì

Biccari – Gianfilippo Mignogna

Bisceglie – Angelantonio Angarano

Bitetto – Fiorenza Pascazio

Bitritto – Giuseppe Giulitto

Bitonto – Michele Abbaticchio

Blufi – Vittorio Cristianni

Bompietro – Pieracalogero D’Anna

Caccamo – Nicasio Di Cola

Caccuri – Marianna Caligiuri

Cagnano Varano – Michele Di Pumpo

Caivano – Enzo Falco

Caltavuturo – Salvatore Di Carlo

Campofelice di Roccella – Michela Tavarella

Canosa di Puglia – Roberto Morra

Canna – Paolo Stigliano

Capurso – Michele Laricchia

Carfizzi – Mario Amato

Cariati – Filomena Greco

Casalduni – Pasquale Iacovella

Casalciprano – Eliseo Castelli

Casale del Manco – Nuccio Martire

Casamassima – Giuseppe Nitti

Castelbuono – Mario Cicero

Castellana Sicula – Francesco Calderaro

Castellaneta – Giovanni Gugliotti

Castelluccio Valmaggiore – Rocco Grilli

Castelsilano – Francesco Marano

Castiglione Cosentino – Salvatore Magarò

Cassano Murge – Maria Pia Di Medio

Castellino del Biferno – Enrico Fratangelo

Cellamare – Gianluca Vurchio

Celle San Vito – Palma Maria Giannini

Cirò – Francesco Paletta

Civitella Messer Raimondo – Danilo D’Orazio

Collesano – Giovanni Meli

Conversano – Giuseppe Lovascio

Corato – Corrado De Benedittis

Diamante – Ernesto Magorno

Fossalto – Saverio Nonno

Gallipoli – Stefano Minerva

Gangi – Francesco Migliazzo

Geraci Siculo – Luigi Iuppa

Ginosa – Vito Parisi

Gioia del Colle – Johnny Mastrangelo

Giovinazzo – Tommaso Depalma

Gratteri – Giuseppe Muffoletto

Gravina in Puglia – Alesio Valente

Grumo Appula – Michele Minenna

Guardialfiera – Enzo Tozzi

Irsina – Massimo Morea

Isnello – Marcello Catanzaro

Isola Capo Rizzuto – Maria Grazia Vittimberga

Lampedusa – Salvatore Martello

Laterza – Francesco Frigiola

Lattarico – Antonella Blandi

Latronico – Fausto De Maria

Lizzano – Antonietta D’Oria

Marcianise – Antonello Velardi

Margherita di Savoia – Bernardo Lodispoto

Martano – Fabio Tarantino

Maruggio – Alfredo Longo

Matera – Domenico Bennardi

Melissa – Raffaele Falbo

Mendicino – Antonio Palermo

Mesoraca – Annibale Parise

Masullas – Ennio Vacca

Minervino Murge – Lalla Mancini

Modugno – Nicola Bonasia

Mola di Bari – Giuseppe Colonna

Monopoli – Angelo Annese

Montagano – Giuseppe Tullo

Montalto Uffugo – Pietro Caracciolo

Monte di Procida – Giuseppe Pugliese

Montegiordano – Rocco Introcaso

Monteleone di Puglia – Giovanni Campese

Montemaggiore Belsito – Antonio Mesi

Monte Sant’Angelo – Pierpaolo D’Arienzo

Montescaglioso – Vincenzo Zito

Naro – Maria Grazia Brandano

Noicattaro – Raimondo Innamorato

Oratino – Roberto De Socio

Oriolo – Simona Collotta

Ortanova – Domenico Lasorsa

Ostuni – Guglielmo Cavallo

Pallagorio – Umberto Lorecchio

Petilia Policastro – Amedeo Nicolazzi

Petralia Soprana – Pietro Macaluso

Petralia Sottana – Leonardo Neglia

Petrella Tifernina – Alessandro Amorosa

Pisticci – Viviana Verri

Poggiorsini – Ignazio Di Mauro

Polignano – Domenico Vitto

Polizza Generosa – Gandolfo Librizzi

Pollica – Stefano Pisani

Pollina – Pietro Musotto

Putignano – Luciana Laera

Resuttano – Rosario Carapezza

Rocca di Neto – Alfonso Dattolo

Roccasicura – Fabio Milano

Roseto Capo Spulico – Rosanna Mazzia

Rutigliano – Giuseppe Valenzano

Ruvo di Puglia – Pasquale Chieco

Salcito – Giovanni Galli

Sammichele di Bari – Lorenzo Netti

San Mauro Castelverde – Giuseppe Minutilla

Sannicandro di Bari – Giuseppe Giannone

San Paolo di Civitate – Francesco Marino

San Lorenzo Bellizzi – Antonio Cersosimo

San Nazzaro – Giovanni Manganiello

San Nicola Dell’Alto – Francesco Scarpelli

Santa Croce Camerina – Giovanni Barone

Santa Domenica Talao – Alfredo Lucchesi

Santeramo – Fabrizio Baldassarre

San Vito dei Normanni – Silvana Errico

Saracena – Renzo Russo

Sciara – Roberto Baragona

Sclafani Bagni – Giuseppe Solazzo

Sennariolo – Gianbattista Ledda

Serracapriola – Giuseppe D’Onofrio

Sperlinga – Giuseppe Cucci

Spinazzola – Michele Patruno

Stornella – Massimo Colia

Strongoli – Bruno Sergio

Taranto – Rinaldo Melucci

Tarsia – Roberto Ameruso

Trebisacce – Francesco Mundo

Trepuzzi – Giuseppe Taurino

Toritto – Pasquale Regina

Turi – Tina Resta

Tursi – Salvatore Cosma

Valledolmo – Angelo Conti

Valenzano – Giampaolo Romanazzi

Verzino – Pino Cozza

Villetta Barrea – Giusy Colantoni