Manfredonia, Marco Cellucci: un tiktoker da 5,5 mln di fan

Manfredonia, 06/03/2021 – (popupmag) Per il post odierno, vi parliamo di uno dei più conosciuti creator italiani in piattaforma: stiamo parlando di Marco Cellucci, influencer italiano da circa 5.5 milioni di follower sul social medium cinese, ma presente con successo anche su altre piattaforme social, come Instagram e YouTube. Marco Cellucci nasce il 4 giugno del 2002 a Manfredonia, nella regione Puglia. Fin da piccolo ha una propensione molto forte verso il mondo dei social media, pubblicando il suo primo video su YouTube nel 2016. Il suo successo arriva a soli 14 anni, quando inizia ad utilizzare Musical.ly, ossia l’odierno TikTok. Qui inizia a pubblicare filmati dove dà consigli e info utili per avere successo in piattaforma. Il numero dei suoi iscritti così si triplica e la sua popolarità da quel momento esatto non si arresta più. Grazie alle sue doti, alla simpatia e ai consigli utili forniti ai suoi coetanei, Marco Cellucci è divenuto popolare tra i ragazzi e oggi conta 5.5 milioni di follower su TikTok. Inoltre nel 2019 è stato proclamato come uno dei tiktoker italiani più seguiti in piattaforma. (popupmag)