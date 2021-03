Morti legionella: bonifica ha già ridotto carica batterica

In particolare, da alcune note del commissario straordinario del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli, nominato dopo l’interdizione del dg Migliore, emerge che da dicembre 2020 a fine febbraio 2021, sono state “disposte e attuate le misure a breve termine” di manutenzione degli impianti idrici per prevenire contaminazioni ed “effettuate e concluse tutte le necessarie azioni di bonifica dei terminali risultati positivi per legionella”. Dopo questi interventi sono stati effettuati circa 150 campionamenti che “hanno dimostrato che l’attività di bonifica ha messo in sicurezza e consentito di eliminare la carica batterica”, rilevando “in larga parte negatività a legionella e in meno del 15% dei campioni positività” con conseguente “immediata attivazione di ulteriori misure di bonifica”.