Occupazioni abusive in corso del Mezzogiorno, Landella: “Ex amministratori ci speculano”

Foggia, 06 marzo 2021. “Ancora una volta in città si verifica il fenomeno dell’occupazione abusiva di alloggi. Nello specifico, sono state occupate abitazioni all’interno di un palazzo in fase di ultimazione in corso del Mezzogiorno. Otto alloggi dello stabile dovevano essere ceduti entro il 15 marzo prossimo al Comune di Foggia, che poi avrebbe dovuto provvedere alla consegna alle famiglie assegnatarie per l’emergenza abitativa”.

In questo caso, tuttavia, il problema è duplice e riguarda tanto gli assegnatari individuati dall’ente comunale quanto ben novanta privati cittadini che hanno acquistato gli altri immobili costruiti all’interno della palazzina, poiché la società costruttrice non può rilasciare il certificato di agibilità in presenza di occupazioni abusive, penalizzando sia gli assegnatari che i privati cittadini.

Altro problema riguarderebbe la mancata consegna delle aree dell’ex distretto militare e dei locali di via Catalano, dove alloggiano una parte delle famiglie assegnatarie, che se non verranno liberati a breve rischiano di far perdere all’Amministrazione comunale i fondi pubblici per i lavori di ristrutturazione degli immobili.

È arrivato il momento di far cessare questo fenomeno, in cui i professionisti delle occupazioni abusive forniscono informazioni ad alcuni nuclei familiari che fanno scudo della presenza di minori per cercare di occupare abusivamente e illegalmente case di proprietà pubblica e privata.

Tale fenomeno è stato più volte discusso al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza di ARCA Capitanata, in cui è stato deciso di provvedere quanto prima allo sgombero di altri immobili che non hanno nessuna vulnerabilità, ovvero la presenza di minori o anziani non autosufficienti.

Così come sono da stigmatizzare i comportamenti di ex amministratori locali che speculano sui bisogni di alcune famiglie favorendo la creazione di situazioni di illegalità che incidono negativamente sulla comunità foggiana.

Per quest’ultima occupazione abusiva ho chiesto al Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, un incontro urgente in cui ribadirò che il Comune di Foggia è pronto ad accogliere in strutture adeguate minori o anziani non autosufficienti eventualmente utilizzati da persone senza scrupoli per questo tipo di azioni illegali. E dare in questo modo un segnale forte di ripristino della legalità e debellare questo tipo di episodi che si verificano sia a Foggia che in molte altre città del Mezzogiorno d’Italia.

Invierò, inoltre, una nota al Presidente del Tribunale di Foggia e al Procuratore della Repubblica per rappresentare la questione delle occupazioni abusive al fine di attivare tutte le procedure utili per sgomberare tempestivamente gli immobili in questione e per arrestare una cultura di illegalità diffusa che incide negativamente sull’immagine della nostra città”.