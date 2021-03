Sanremo. Gaudiano supervincitore a Sanremo, la gioia del Lanza di Foggia

Foggia, 06 marzo 2021. “Quando il cuore è felice batte di più!!!” e il ‘cuore antico’ del Liceo classico ‘Lanza’ sta battendo fortissimo per la splendida e meritatissima vittoria di Gaudiano per le Nuove Proposte con ‘Polvere da sparo’ alla 71esima Edizione del Festival di Sanremo. Una vittoria al cardiopalma tra altri agguerriti concorrenti. Luca con la sua toccante interpretazione di ‘Polvere da sparo’ e con un’esibizione, in cui musica parole e corpo hanno creato un concentrato di emozioni, ha conquistato il prestigioso riconoscimento.

“Da parte del D.S. Prof. Giuseppe Trecca, dei Docenti , del Personale ATA , delle Studentesse, degli Studenti e delle loro Famiglie auguri con tutto il cuore a Luca per una brillante carriera! Il Lanza ti aspetta!!!”.

Mariolina Cicerale (Responsabile Iniziative culturali del Liceo classico Lanza)