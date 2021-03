Successore Zingaretti: Bordo spinge per segretario con pieni poteri

Manfredonia, 06/03/2021 – (sktg24) Nicola Zingaretti ha formalizzato le dimissioni da segretario del Pd con una lettera recapitata a metà del pomeriggio di ieri alla presidente Dem Valentina Cuppi, una missiva che rappresenta un “niet” alle richieste di ripensamento giunte da tutte le aree del partito.

La parola passa ora all’Assemblea nazionale, convocata da Cuppi il 13 e 14 marzo, che dovrà eleggere un segretario o aprire la fase congressuale.

Due dunque le strade: o eleggere subito un nuovo segretario che rimanga in carica fino al 2023, oppure avviare la fase congressuale, designando un reggente che traghetti il partito alla scelta, con due contendenti che già emergono, vale a dire Stefano Bonaccini e Andrea Orlando.

È quasi unanime la richiesta non di un congresso ordinario ma di un processo costituente, cioè che ridefinisca l’identità del Pd, la sua visione del Paese: lo chiedono Matteo Mauri, Roberto Morassut, Michele Bordo, Enrico Morando, tutti appartenenti ad aree diverse. Questo taglio potrebbe portare a escludere una eventuale reggenza di pochi mesi in favore di un segretario con “pieni poteri”, che magari si impegni ad avviare questa fase, non appena la pandemia lo consentirà.(skytg24)