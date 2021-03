Foggia, 06 marzo 2021. Un vero trionfo sul palco dell’Ariston per due nomi che rappresentano l’eccellenza italiana: Gaudiano, il giovane cantautore foggiano vince nella categoria Nuove Proposte con la canzone “Polvere da Sparo”, e PiaLauriCapri, brand napoletano di alta moda sartoriale uomo, come migliore interprete dello stile e del carattere dell’artista.

Una sinergia creativa quella tra Gaudiano e PiaLauriCapri che ha visto la stilista, dopo un accurato studio insieme alla costumista Giovanna Silvestri, creare e costruire due abiti su misura realizzati con tessuti esclusivi come Lana Kid mohair e Silk, abbinati a iconici bottoni scultura disegnati dalla stilista e cesellati a mano dai migliori maestri artigiani italiani.

Per il look di Sanremo del giovane cantautore sono state scelte due tonalità che ben si sposano con la sua anima gentile: per l’apertura della Kermesse un abito Azzurro Acqua di Fonte, una nuance molto cara all’artista, impreziosita da bottoni in abalone, una madreperla boreale dalle mille sfaccettature di colore; per la finale uno smoking Blu Lapis, valorizzato da bottoni in corallo bianco cesellati a mano da maestri corallari di Torre del Greco e rappresentanti la testa di un leone, simbolo di forza e coraggio.

Creazioni esclusivamente cucite a mano senza alcun punto di colla, capaci di esprimere l’essenza di chi li indossa e realizzate grazie a un sapiente uso di forzaglie, bindelli e briglie che garantiscono l’ergonomia e la leggerezza desiderate dalla stilista. Ergonomia e alta capacità sartoriale sono i suoi elementi distintivi in cui si declina l’estrema cura negli abbinamenti tra differenti tessuti, colori e bottoni scultura.

Una visione armonica quella portata al Festival di Sanremo da PiaLauriCapri in cui si sposano stile, ergonomia, preziosità, ricerca e cura dei dettagli, espressioni di un’identità forte e riconoscibile che racconta una storia ricca di passione per la bellezza e l’eleganza, che trae ispirazione da Capri e rende omaggio ai suoi vibranti colori e ai suoi paesaggi scenografici.

Proprio la Lucertola Azzurra eletta da PiaLauriCapri quale icona rappresentativa dei valori del brand ha portato portafortuna al giovane cantante.

Didascalia delle immagini allegate:

Nella foto, smoking di PiaLauriCapri realizzato su misura per il cantante Gaudiano vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2021. Realizzato senza alcun punto di colla nella nuance Blu Lapis è impreziosito da bottoni in corallo bianco cesellati a mano da maestri di Torre del Greco e rappresentanti la testa di un leone. Credits fotografico: Alessandra Catalani.