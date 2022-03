L’Audace Cerignola prova la fuga: 3-0 alla Casertana

StatoQuotidiano.it Foggia, 06 Marzo 2022. Continua a correre l’Audace Cerignola che batte al “Monterisi” per 3-0 il Casertana e allunga in vetta, dopo 27 turni nel campionato di calcio di serie D, gir. H, portandosi a +5 sul Francavilla e +6 sul Bitonto, inopinatamente sconfitto in casa dal Casarano. Gli uomini di mister Pazienza corrono un brivido iniziale al 17′ quando D’Ottavi con una bella conclusione fa tremare il palo dei padroni di casa ma poi prendono il controllo della gara e passano per 2 volte nella prima frazione di gioco. Sblocca l’incontro bomber Malcore al 22′, e poi allo scadere è Agnelli a sfruttare un buco della retroguardia e a battere da due passi Carotenuto. In realtà gli ofantini vanno ancora in gol, con un pallonetto spettacolare di Strambelli ma la prodezza balistica è inficiata da una posizione irregolare. All’intervallo è 2-0.

Nella ripresa i campani provano a rientrare in gara. Al 2′ Vacca non trova il guizzo su invito di Munoz. Gli ospiti spingono ma i gialloblù spinti da una calorosa tifoseria controllano agevolmente. Al 20′ l’episodio che indirizza definitivamente l’incontro. Achik viene atterrato in area dal portiere della Casertana. Il direttore assegna il penalty che Loiodice sbaglia ma sulla respinta, come un avvoltoio, si avventa sulla palla e deposita in rete. Doppietta per il biondo attaccante e 3-0 per i suoi. Match virtualmente chiuso. L’Audace gioca con il cronometro e mette in ghiaccio tre punti pesantissimi in ottica campionato. Prossimo turno, domenica 13 marzo, con la trasferta di Nardò.

Ph Image: Casertana F.C. Facebook

A cura di Antonio Monaco. Foggia 06 Marzo 2022.