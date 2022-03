Macchia, cade dalla scala fuori dalla propria abitazione: in prognosi riservata

StatoQuotidiano.it, 06 marzo 2022. Rallentamenti sulla SS89 Garganica in tarda serata in seguito a un incidente domestico in località Macchia di Monte Sant’Angelo.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, sul posto è intervenuto l’elisoccorso, i sanitari del 118q e i Carabinieri della Stazione di Monte Sant’Angelo, del Comando Compagnia di Manfredonia. Un uomo sarebbe caduto da una scala durante il montaggio di una telecamera nell’area della propria abitazione. L’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata.