Puglia, altro sangue sulle strade: morto un uomo, ferito un bimbo

Foggia, 6 marzo 2022, (Dayitalianews.com) – È accaduto nel tardo pomeriggio di sabato sulla statale 172. Il conducente di una delle vetture coinvolte è morto, mentre la moglie sarebbe in condizioni critiche. Ferito anche, in maniera non grave, un bimbo di sette anni

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 5 marzo, sulla statale 172 Alberobello-Putignano. Un uomo di 65 anni, di Martina Franca, ha perso la vita in seguito ad uno scontro che ha coinvolto tre auto, avvenuto alle porte della città dei Trulli. (Dayitalianews.com)