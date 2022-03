Ucraina, Maripuol ormai è una trappola. Zelensky, ci uccidete lentamente

(ansa, 06.03.2022). La fuga dei 200.000 civili di Mariupol dalla prigione dei bombardamenti russi appare un’impresa quasi disperata. E’ stata la Croce Rossa, dopo il secondo tentativo in 48 ore di aprire i corridoi umanitari, a comunicare il fallimento delle evacuazioni.

Ancora una volta, tra le accuse incrociate di Mosca e Kiev. E la guerra continua, su tutti i fronti. Al sud, dove i russi sarebbero pronti a colpire Odessa, ma anche nella capitale, sempre più stretta d’assedio con pesanti raid nei sobborghi. E vittime tra i civili.

Intorno a mezzogiorno le autorità di Mariupol hanno annunciato l’apertura dei corridoi per i profughi. Ma nello spazio di un respiro le speranze degli abitanti della città sul Mar Nero, tra le più bersagliate dall’inizio dell’invasione russa, sono state soffocate. “Tra scene spaventose di sofferenza umana, un secondo tentativo di iniziare l’evacuazione di circa 200.000 persone è stato interrotto”, ha comunicato il Comitato internazionale della Croce Rossa, che avrebbe dovuto gestire l’operazione.

Il Cremlino ha accusato le autorità di Kiev. La versione di Mosca è che i civili vengono utilizzati dai “nazionalisti” come “scudi umani” per guadagnare tempo. Per gli ucraini, invece, i russi hanno continuato a sparare mentre si radunavano i convogli.

“Molte persone sono venute in centro perché hanno sentito che c’era un cessate il fuoco e autobus per portarli fuori, ma i bombardamenti hanno ripreso e non sono riusciti a tornare ai loro rifugi”, ha raccontato un ragazzo di 27 anni. “Abbiamo sentito esplosioni in diverse aree della città, anche vicino all’ospedale. Ci sono seri problemi con l’acqua, non si trova il pane e le farmacie sono chiuse”, ha riferito Medici Senza Frontiere.