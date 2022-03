Ze Pèppe per le vie di Manfredonia

Manfredonia, 06/03/2022 – Il Carnevale viene spostato ma Ze Pèppe non si ferma.

Una sorpresa per i sipontini che hanno deciso di concedersi una passeggiata per Corso Manfredi, ritrovando per la strada principale di Manfredonia un quartetto di ottoni e batteria capitanati dalla tipica maschera manfredoniana, i quali si sono esibiti in brani popolari del cinema e della musica italiana. I musicisti, vestiti da mimi, sono gli artisti foggiani Emilio Tricarico, Daniele Delle Fave, Michele Monaco ed Elio Spagnoli, membri della Dune Buggy Street Band. L’eterno Ze Pèppe Carnevèl’ è stato impersonato per l’occasione da Andrea Gambuto, il “Babbo Natale di Manfredonia”, ormai noto personaggio, vissuto a Milano e ritornato sul Golfo, che per l’occasione ha tagliato la sua ionica barba bianca lasciando due grandi baffi scuri zepeppiani. La maschera sipontina ha passeggiato per il corso gettando coriandoli gialli e blu, in solidarietà al popolo ucraino in guerra. Al termine dell’esibizione un liberatorio “Evviva Manfredonia” che sa di voglia di rinascita, di festa ed allegria. Aspettando l’edizione 2022 del Carnevale di Manfredonia, Ze Pèppe ci ricorda che, nonostante tutto, si può morire di pundure, ma non è ammesso morire di noia.

A cura di Piercosimo Zino