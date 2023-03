A Monte Sant’Angelo una fabbrica di batterie al litio per auto elettriche

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 06/03/2023 – (giornaledipuglia.com) L’Unione europea rinvia il voto sullo stop delle auto inquinanti a partire dal 2035 ma non blocca di certo il progetto di trasformare il Sud Italia nella fabbrica del futuro: “Siamo certi -spiega Marco Barone, Ceo di Mzz.Industries- che questo slittamento non possa impedire alle nuove tecnologie di imporsi per salvaguardare l’ambiente e qundi per migliorare la vita dei nostri figli.

Siamo insomma arrivati a un punto di non ritorno, la strada è segnata e il nostro sogno è quello di far nascere in Puglia uno stabilimento che sia riferimento in tutto il mondo per ovviare alla cronica carenza di quella componentistica necessaria per le auto elettriche e a idrogeno che oggi rappresentano solo il 5/6% del mercato. Una percentuale ancora troppo bassa sulla quale pesa propria la difficoltà di reperire quel materiale”.

Il progetto è da oltre 120 milioni di euro, soldi già raccolti grazie all’intervento di Advisor svizzeri e inglesi e all’avvio di un Capital venture che ha raccolto imprenditori disposti a scommettere sullo sviluppo, in termini di innovazione e attrattiva, dell’automotive: “L’idea è più che avviata -spiega Barone. Abbiamo individuato nella zona di Monte Sant’Angelo, a due passi da Manfredonia, i terreni dove un tempo sorgeva l’Enichem. Il business plan, che si svilupperà nel giro di cinque anni, prevede la nascita, proprio in quella zona, di una fabbrica che produca batterie al litio e, una volta terminata la sperimentazione, anche al grafene. Le batterie sono elementi essenziali per avviare la diffusione di sistemi alternativi alla benzina e al diesel. Essenziali ma oggi quasi introvabili”. giornaledipuglia.com