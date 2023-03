Casa Sollievo: “Una riabilitazione tempestiva dell’udito può aiutare a ridurre il decadimento cognitivo”

Oggi purtroppo l’accettazione di un programma riabilitativo dell’udito in pazienti ultra sessantenni è ancora molto molto basso, tuttavia « accettare un percorso di questo tipo è fondamentale – ha spiegato l’otorinolaringoiatra Rocco Ortore – perché è stata dimostrata una correlazione tra disturbo uditivo e decadimento cognitivo. Si è visto, infatti, come un problema uditivo possa in qualche modo accelerare o addirittura generare un problema neurocognitivo, pertanto una cura riabilitativa dell’udito potrebbe ridurre l’incidenza di patologie neurodegenerative e viceversa, nei pazienti che hanno già un decadimento cognitivo la riabilitazione uditiva potrebbe migliore le performance globali ».

In costante aumento è anche la perdita di udito tra le nuove generazioni a causa di abitudini di vita che portano sempre più ragazzi ad esporsi a livelli sonori potenzialmente dannosi come discoteche, concerti o più banalmente l’uso prolungato delle cuffiette da musica. «Per prevenire quanto più possibile la perdita di udito – ha suggerito Eleonora Trecca, otorinolaringoiatra – sarebbe importante invogliare la popolazione più giovane ad utilizzare la tecnologia a proprio vantaggio, istallando sul proprio smartphone delle app che avvisano quando l’ambiente intorno presenta dei decibel troppo elevati oppure regolare il volume del cellulare seguendo le impostazioni predefinite. In ogni caso sarebbe opportuno evitare di essere esposti per lungo tempo e in maniera troppo ravvicinata a fonti di rumore elevato». operapadrepio.it