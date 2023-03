Come cambia il gioco della roulette dal vivo

La Roulette è uno dei giochi più iconici del casinò oltre che uno dei più conosciuti e amati di tutti i tempi. L’emozione di scoprire dove si fermerà la pallina dopo aver vorticato vertiginosamente nella ruota a spicchi in attesa di sentire pronunciare il fatidico “rien ne va plus” attrae, infatti, da sempre ogni tipo di giocatore, dal più esperto al principiante.

La facilità di gioco e le alte probabilità di vincita hanno aumentato sempre più il successo di questo gioco, che anche online è tra i più apprezzati dai giocatori grazie alla grande varietà di versioni disponibili. Già da diversi anni infatti è possibile vivere quelle emozioni senza doversi recare fisicamente in un casinò e potendo godere di un’esperienza di gioco molto realistica.

Oltre alla classica variante automatizzata della roulette online, come in un vero casinò, è possibile sedersi virtualmente ovunque ci si trovi a un tavolo di roulette live e immergersi nell’atmosfera assieme ad altri giocatori, con la presenza di un vero croupier che in live streaming guida la partita.

La roulette live online si gioca su un tavolo composto da una ruota in cui viene lanciata la pallina e un tavolo su cui fare le puntate, avendo la possibilità di scegliere se giocare in modalità 2D, focalizzata sulla bowl della roulette, o 3D, visualizzando il dealer, ma in questo caso è bene avere a disposizione una connessione veloce alla rete con ADSL o Fibra.

Per giocare è sufficiente scegliere il tavolo, puntare cliccando sulle fiches che si vogliono utilizzare e scegliere il numero direttamente sul tavolo prima che il dealer dica la fatidica frase: “le puntate sono chiuse”.

A differenza degli altri giochi da casinò, come ad esempio il blackjack, la roulette offre un’ampia gamma di opzioni sulle giocate. Si possono effettuare due tipologie di puntate: le puntate interne, cioè sui numeri presenti all’interno del panno verde e le puntate esterne quelle disposte a sinistra dei numeri, al di fuori cioè dell’area contenente i numeri dallo 0 al 36, dove sono presenti vari settori, tra cui il rosso e il nero.

Quando la pallina si ferma, la croupier annuncia il numero vincente e tutte le puntate sono pagate automaticamente.

In caso di perdita, per aumentare le possibilità di vincita è possibile utilizzare la nota strategia del raddoppio, ovvero raddoppiare la posta in gioco sullo stessa casella su cui si è puntato, a scelta tra rosso e nero o pari e dispari. Certamente il numero più temuto da tutti i giocatori è lo 0, che, a differenza degli altri numeri, è di colore verde, e non rientra quindi nelle normali puntate sul rosso o sul nero, così come non rientra né tra i pari né tra i dispari ed è quindi capace di vanificare tutte le puntate classiche della roulette. Tuttavia, le probabilità che lo 0 esca sono le stesse di qualsiasi altro numero, ovvero 1 su 37 e di norma la sua uscita è pagata fino a 36 volte la puntata stessa.

A differenza della roulette online statica, nella roulette live tipica dei portali di live casino, l’azione è scandita in tempo reale, con una interazione diretta con il tavolo, con gli altri giocatori e con il dealer, rendendo la situazione molto più affascinante e coinvolgente.

Se è dal 1655, quando la prima roulette fu inventata, che questo gioco appassiona milioni di persone il motivo è molto chiaro. Non resta che sedersi al tavolo verde comodamente da casa propria e fare la propria puntata! (nota stampa).