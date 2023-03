Energas a Manfredonia, una delegazione del Comune al Ministero dell’Ambiente

Al Ministro Gilberto Picchetto Fratin, primo Ministro all’Ambiente che in 22 anni ha accettato un confronto diretto con una delegazione sipontina, è stato consegnato un nutrito dossier nel quale vengono specificati dettagliatamente i motivi tecnici-sociali-ambientali e politici del netto NO del territorio all’approvazione dell’obsoleto progetto presentato nel 1998 e che ha registrato tutti i NO degli Enti locali (Comune, Provincia, Regione, Ente Parco), con il rischio di una nuova infrazione comunitaria in quanto riguardante un’area Sic\Zps già oggetto di sanzione in passato.