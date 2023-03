Incendio distrugge il terrazzo di un appartamento nel Foggiano

FOGGIA, 06/03/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Un incendio divampato nella tarda serata di ieri quasi certamente di natura accidentale ha distrutto il terrazzo di un appartamento che si trova in via Cesare Battisti ad Orta Nova.

Fortunatamente nel rogo non sono rimaste coinvolte persone. Le fiamme, dai primi accertamenti, sarebbero partite a seguito del malfunzionamento di una stufa a pellet situata in prossimità del terrazzo o da un cortocircuito partito della cucina.

In pochi istanti l’incendio ha avvolto l’intero terrazzo creando paura tra i residenti della zona. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno provveduto immediatamente a mettere in sicurezza alcune bombole del gas e a domare il rogo. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire con esattezza le cause che hanno scatenato l’incendio. lagazzettadelmezzogiorno.it