Ischitella sarà premiata al Premio Internazionale Capitolino Gnaeus Iulius AGRICOLA

Ischitella (FOGGIA) 06/03/2023. Il III° evento/cerimonia dell’ Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale si svolgerà il 25 Marzo 2023 alle ore 15.30 presso la sala FOYER del Teatro Giuseppe Verdi a San Severo in Puglia. L’evento, intitolato “Dal contado del Molise, dall’Araldica all’Esoterismo, alla Puglia, Dai Borrello ai De Sangro”, è organizzato dall’Accademia Dinastica Universitaria A.D.U.O.M.S.S.A.N. e patrocinato dal Comune di San Severo (FG), dalla Regione Puglia e dal Casato della Famiglia Agricola.

Durante la cerimonia, si svolgerà anche la consegna del Premio Internazionale Capitolino Omaggiato a Gnaeus Iulius AGRICOLA “Legata – Augusti pro preatore Princeps ac Britaniae”. Il premio sarà assegnato ad accademici che si sono distinti nel campo delle scienze, delle arti, dello spettacolo, dell’imprenditoria e in ruoli istituzionali a favore delle comunità e del prossimo civile e militari.

Inoltre, durante l’evento, saranno premiate diverse città e associazioni che si sono distinte in vari settori. La città di San Severo, la città di Ischitella e il comune di Montagano, saranno premiati per il loro contributo alla comunità. L’Associazione Autismo San Severo ODV riceverà un attestato per il lavoro svolto nel campo dell’autismo, mentre diverse imprese saranno premiate per essersi distinte in vari settori economici.

Leggi l’articolo completo sull’evento: https://www.ischitellagargano.com/a-san-severo-il-terzo-convegno-dellaristocrazia-adriatica-delleuropa-orientale/