Manfredonia, Fatone: “Errore negli interessi di mora del Comune”

MANFREDONIA (FOGGIA), 06/03/2023 – “Piove sul bagnato per tanti contribuenti che, trovandosi in uno stato di temporanea difficoltà economico-finanziaria, hanno potuto chiedere la ripartizione del debito (importi dovuti all’Ente di natura accertamento tributario, ed avvisi esecuti, atti finalizzati alla riscossione di entrate non tributarie, verbali di accertamento per violazioni del codice della strada, ingiunzioni di pagamento o comunque atti di recupero coattivo di entrate e non tributarie, per le quali non siano già iniziate le procedure esecutive), a seguito della 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 (𝐧𝐫. 𝟏𝟖 𝐝𝐞𝐥 𝟑𝟏.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟐)

In particolare la nuova delibera prevede la possibilità di 𝐫𝐚𝐭𝐞𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚 𝐬𝐜𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚 𝟒 𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐝𝐚 € 𝟏𝟎𝟎,𝟎𝟏 𝐚 € 𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎 𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚 𝐛𝐞𝐧 𝟔𝟎 𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐚 𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨 (𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝟏𝟎𝟎,𝟎𝟎), che possono essere concesse soltanto previo versamento di un primo importo corrispondente al 15% delle somme complessivamente dovute.

Ma dal primo gennaio 2023 una spiacevole sorpresa si è abbattuta su tutti i contribuenti che hanno in corso la rateizzazione. Infatti è sopraggiunto un 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢, 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝟒,𝟐𝟓% 𝐚𝐥𝐥’𝟖% (𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐢 𝐢𝐥 𝟓% 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐢𝐥 𝟑% 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐦𝐨𝐫𝐚).

A far schizzare questo costo per i contribuenti, è in particolare la quota degli interessi legali passati da un 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐚 𝟏,𝟐𝟓% 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟓% (tasso stabilito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ogni anno). Ma ad aggravare la già sgradita situazione vi è in concomitanza anche 𝐥’𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐄𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐦𝐨𝐫𝐚, 𝐞𝐫𝐫𝐨𝐧𝐞𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐢 𝐚𝐥 𝟑%, 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝟐%.

Un errore che si ripercuote direttamente sulle finanze delle famiglie in condizioni economico finanziaria non ottimali. Per cui con estrema urgenza porteremo all’attenzione dell’Amministrazione questo errore sulla percentuale di interessi di mora, chiedendone la immediata modifica della delibera. Inoltre sarà nostra premura 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐬𝐚𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐥’𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐞 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢, 𝐞𝐫𝐫𝐨𝐧𝐞𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐨𝐬𝐬𝐞 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐠𝐧𝐚𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐞𝐧𝐭𝐢”. Lo riporta il Consigliere comunale del M5S Raffaele Fatone.