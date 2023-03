Meteo Puglia, in arrivo il primo caldo fino a 25°C: vediamo dove e quando

FOGGIA, 06/03/2023 – (Mattia Gussoni ilmeteo.it) In settimana farà sempre più caldo con punte che potrebbero salire fino a toccare picchi prossimi ai 25°C!

Dopo qualche giorno con temperature in media su buona parte dell’Italia e qualche pioggia (specie al Centro Sud) ecco arrivare una nuova svolta che stravolgerà il quadro climatico europeo. L’attore principale di questo cambiamento sarà il famigerato anticiclone africano che, dall’interno del deserto del Sahara, si allungherà verso l’Europa e il mar Mediterraneo già da Giovedì 9 Marzo.

Analizzando nel dettaglio questa avanzata dell’alta pressione possiamo vedere chiaramente le caratteristiche intrinseche della massa in questione: si tratta di una massa d’aria calda di matrice subtropicale che provocherà, oltre a un’estrema stabilità atmosferica con tanto sole, anche un’impennata delle temperature con valori ben oltre le medie climatiche. La mappa qui sotto mette in evidenza la decisa svolta calda con scarti fino a 7/8°C al di sopra della norma (quasi tutta l’Europa centro meridionale colorata di rosso = valori sopra media). Anomalia di temperatura previste per i prossimi giorni in Europa

La nostra attenzione va poi a quello che accadrà nel fine settimana settimana. Dando uno sguardo alla cartina che vi proponiamo qui sotto, riferita alla giornata di Domenica 12 Marzo, possiamo capire come la fase più calda si espliciterà in particolare a cavallo del weekend, a causa anche di un rinforzo anche dei venti caldi di Scirocco. In quel di Domenica le temperature potranno superare senza particolari ostacoli la soglia dei 20-22°C su molte zone del Paese, con picchi anche fino a 24-25°C (colore rosso) nelle vallate alpine, sulle pianure del Nord, del versante tirrenico del Centro e sulla Sicilia sud-orientale. A conti fatti ci troveremo a registrare valori tipici quasi del mese di Maggio. Temperature massime previste per Domenica 12 Marzo

Ma il caldo fuori stagione si farà comunque sentire anche sul resto del Paese dove le temperature si alzeranno di alcuni gradi, con valori superiori alla media climatologica del Periodo. Insomma, una vera e proprio esplosione di Primavera! ilmeteo.it