Tragico incidente mortale sulla A14: vittima un 25enne del Foggiano

ANCONA, 06/03/2023 – (Maria Grazia veratv.it) Ancora un tragico incidente lungo l’A14 all’altezza di Loreto a seguito del quale l’autista del camion, A. D. S. 25 anni di Lucera, è deceduto.

Pochi chilometri più indietro, alla guida di un altro tir, c’era il padre del ragazzo che quando è arrivato sul luogo dell’incidente si è trovato davanti una scena straziante e si è subito reso conto di ciò che era avvenuto. Uno schianto violentissimo, avvenuto intorno alle 13,30 lungo la corsia Est in direzione di Bologna tra Loreto e Ancona Sud in un tratto di autostrada a tre corsie in cui non erano presenti cantieri o restringimenti di corsie, con il mezzo pesante che è andato a sbattere violentemente contro la parte posteriore dell’autobus che è stata pesantemente danneggiata. Lo scontro poteva avere conseguenze ben più gravi se, anziché viaggiare vuoto, sul bus ci fossero stati dei passeggeri.

Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivate tre pattuglie della polizia autostradale: il traffico è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito. È stato il medico a bordo dell’ambulanza, atterrata sull’A14, a dichiarare l’avvenuto decesso del ventiseienne che poi è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale regionale di Torrette a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore potrebbe disporre l’autopsia sul corpo del camionista per stabilire con certezza le cause delle morte. veratv.it