ANDRIA – La Squadra Mobile della Questura di Barletta Andria Trani in un’attività finalizzata ad arginare il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città di Andria, ha tratto in arresto in condizioni di flagranza un noto commercialista locale, resosi responsabile di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha poi chiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare.

L’attività in parola, fa seguito ad ulteriore arresto eseguito nei giorni scorsi a carico di un altro soggetto andriese, responsabile della medesima fattispecie delittuosa, il tutto a testimonianza delle allarmanti modalità di commissione delle condotte illecite in materia di stupefacenti poste in essere nel tessuto sociale.

Giova precisare che la posizione dell’indagato è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che lo stesso non può considerarsi colpevole sino ad una sentenza di condanna definitiva.