APRICENA (FOGGIA) – Sono proseguite per tutta la notte, e sono ancora in corso, le ricerche del sig. Salvatore Gagliardi cittadino di Apricena di circa 75 anni.

Sarebbe scomparso in località Le Grotte in via San Nazario.

L’anziano fungaiolo risulta disperso da ieri nel territorio di Apricena in provincia di Foggia.

L’uomo non ha fatto ritorno a casa dopo essere uscito per la sua abituale passeggiata nel bosco.

Sul posto, oltre ai tecnici del SASPu, sono a lavoro 2 unità cinofile molecolari e 2 unità cinofile da ricerca di superficie del CNSAS.

Seguono aggiornamenti.