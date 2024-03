CANDELA – Arrivano i ringraziamenti del Sindaco di Candela, Nicola Gatta, ai consiglieri provinciali di opposizione Rino Pezzano, Roberto Augello e Andrea Agnelli, che non sono rimasti indifferenti all’appello lanciato dall’Amministrazione Comunale del centro dauno per l’indizione di un Consiglio provinciale monotematico riguardo il possibile insediamento di un impianto per la produzione di Biometano che prevede l’utilizzo di Forsu e fanghi.

Nel maggio del 2022, infatti, è giunta in Provincia una richiesta di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) per la realizzazione nel Comune di Candela di un impianto per la digestione anaerobica ed il compostaggio di rifiuti organici da forsu, nei confronti della quale il Comune di Candela ha inoltrato alla Provincia di Foggia due pareri negativi (il 29 giugno 2022 e il 21 aprile 2023). Successivamente, lo scorso primo febbraio, l’invio di una Delibera di Consiglio Comunale con la richiesta di indizione di un Consiglio Provinciale monotematico sull’argomento.

Delibera inoltrata direttamente al Presidente Nobiletti che, però, non ha dato alcun riscontro all’Amministrazione Comunale di Candela, mentre tre Consiglieri di minoranza, con coscienza, hanno ritenuto doveroso ascoltare le istanze provenienti dal territorio e, così come previsto dal regolamento dell’Ente Provincia, hanno chiesto l’autoconvocazione del Consiglio Provinciale

“Siamo profondamenti grati ai Consiglieri Provinciali di Minoranza che hanno mostrato sensibilità e attenzione verso la nostra comunità e il nostro territorio. ” ha dichiarato il Sindaco di Candela, Nicola Gatta “Confido nell’intera assise provinciale affinché affronti un argomento di vitale importanza non soltanto per il territorio di Candela, ma per tutto il circondario, anche perché si creerebbe un precedente e si darebbe il via libera ad altri possibili insediamenti, a scapito della salute di tutti.”