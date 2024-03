Il sistema di trasporto pubblico sul Gargano si rivela sempre più carente, penalizzando residenti, imprenditori e turisti. Affrontare e risolvere queste problematiche è fondamentale per migliorare la vita quotidiana degli abitanti e promuovere un turismo più sostenibile e diversificato.

Queste lacune si fanno sentire fortemente nello sviluppo del turismo internazionale e destagionalizzato. I collegamenti in autobus con l’aeroporto Internazionale di Bari sono limitati al solo periodo estivo con soli tre viaggi al giorno. L’aeroporto di Foggia, che potrebbe essere un eccellente punto di partenza per esplorare il Gargano, risulta quasi irrilevante a causa della scarsissima offerta di voli, soprattutto di quelli internazionali low cost, che oggi rappresentano una parte significativa del turismo aereo. Arrivare sul Gargano dai grandi aeroporti di Roma e Napoli usando il trasporto pubblico è quasi impossibile.

Sebbene Foggia sia un importante nodo ferroviario, con treni ad alta velocità che offrono collegamenti rapidi e confortevoli con le maggiori città italiane, questa efficienza si perde completamente quando si cerca di raggiungere il Gargano.

Il servizio autobus tra Foggia e Vieste è emblematico dell’inadeguatezza del sistema di trasporto locale: un viaggio lungo quasi tre ore, caratterizzato da disagi e limitazioni, soprattutto nei giorni festivi, quando le corse giornaliere si riducono a una sola! Anche altre tratte nazionali, anziché essere potenziate, negli anni hanno subito tagli. Questa situazione crea un notevole divario tra la capacità di attrarre visitatori e la realtà di un’infrastruttura che non supporta adeguatamente tale potenziale, considerando che altre realtà stanno migliorando la rete di trasporto pubblico, sia a livello locale, nazionale che internazionale, con collegamenti ferroviari ad alta velocità e voli low cost.



La scarsa efficienza dei collegamenti tra i comuni e verso le attrattive turistiche, come le spiagge, i borghi e la Foresta Umbra, aggrava ulteriormente la situazione. Questa inefficienza non solo rende problematico per i turisti esplorare l’area in modo autonomo ma incide anche negativamente sulla vita quotidiana dei residenti. La situazione diventa ancora più critica considerando l’accesso alle spiagge della costa, molte delle quali sono di fatto “privatizzate” a causa della carenza di linee di trasporto pubblico e parcheggi.

I vantaggi di un sistema di trasporto pubblico più efficace si estenderebbero significativamente anche alla popolazione residente. Con collegamenti più affidabili e frequenti, i residenti avrebbero maggiori opportunità di spostarsi tra i comuni per lavoro, studio, salute o tempo libero, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale ed economico dell’area. Inoltre, la riduzione del traffico veicolare privato alle porte dei centri storici e nei pressi degli stabilimenti turistici lungo la costa migliorerebbe la qualità della vita urbana, riducendo i gravi problemi di parcheggio oltre che l’inquinamento acustico e atmosferico.

È una evidente contraddizione parlare e proclamare la necessità di destagionalizzare l’offerta turistica se i servizi essenziali alla sua realizzazione sono carenti o addirittura inesistenti…

È tempo di intraprendere azioni concrete per colmare questo divario, promuovendo un modello di mobilità che sia veramente al servizio delle persone e del patrimonio naturale e culturale del Gargano, rendendolo accessibile e fruibile tutto l’anno, in modo sostenibile ed equo.

Se anche tu sei interessato a questo ed altri temi riguardanti un turismo più sostenibile inviaci una e-mail a info@vieste365.it e collabora con noi!

